Mais duas pessoas morrem em decorrência à covid-19 em Três Lagoas e já são 28 óbitos Quarente e sete moradores testaram positivo somente neste fim de semana

21 SET 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Mais duas pessoas morreram em decorrência à Covid-19 em Três Lagoas. As vítimas eram idosos, um de 75 e outro de 70 anos de idade, e eles faleceram no domingo (20). O número de óbitos por conta do novo coronavírus já chega em 28 na cidade.

As vítimas mais recentes, segundo dados do Boletim Epidemiológico Covid-19, eram dois idosos. Um deles, tinha 75 anos e insuficiência renal crônica, sepse de foco abdominal e estenose arterial renal grave. O outro, tinha 70 anos e doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal crônica e doença renal.

A morte de uma mulher de 43 anos registrada no dia 13 deste mês continua em investigação. O município ainda aguarda o resultado do teste para a suspeita de coronavírus.

Mais casos

Entre o sábado e domingo, mais 47 moradores foram diagnosticados com a doença na cidade. Foram 43 testes positivos no sábado e mais cinco no domingo.

Ao todo, Três Lagoas acumula 1.806 casos positivos e 532 casos ativos. Além disso, 1.246 moradores já estão recuperados da doença.

Hospitalizados

No hospital, estão 19 pessoas. Dez delas, são pacientes com diagnóstico positivo para a Covid-19 e as demais tem a suspeita da doença. No total, 11 pessoas estão internadas em leitos públicos e privados de UTI.

NOTA DO HOSPITAL SOBRE O ÓBITO

O Hospital Auxiliadora informa que o paciente S.A entrou no hospital dia 26 de agosto em uma das unidades, apresentou sintomas gripais e piora em seu quadro clínico foi para a UTI COVID, exame positivo para COVID-19. Foi a óbito no sábado às 16:23. Paciente tinha comorbidades como: insuficiência renal crônica.

O Hospital Auxiliadora informa que o paciente S.A.R.F, de 70 anos deu entrada no hospital dia 02 de setembro, foi atendido, medicado, realizou Exames foi para a enfermaria Covid, paciente apresentou piora em seu quadro clínico e foi encaminhado para a UTI COVID, coletado exame e confirmado positivo para COVID-19. Paciente não resistiu vindo a óbito neste domingo às 06:20. Possuía comorbidades: Paciente renal crônico e problemas respiratórios.