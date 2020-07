PARA MELHOR! Mais alcance e qualidade na Cultura FM 106.5 e Band 93.3 Grupo RCN reestrutura qualidade e transmissão de som das rádios

12 JUL 2020 - 09h:00 Por Beatriz Rodas

Você liga o carro, o rádio liga automaticamente e começa a tocar aquele som que você gosta. Tem coisa melhor? Não tem. O dia fica até mais feliz! Bom som, bom áudio, boas músicas, bons profissionais. Por isso, o Grupo RCN de Comunicação encerrou junho com chave de ouro, reformulando o funcionamento de suas duas rádios de Três Lagoas: a Cultura 106.5 e a Band 93.3. São mais de 120 km só de alcance! Imagine a qualidade do som.

CULTURA 106.5

“Nós investimos em alcance para a Cultura FM. Hoje nós estamos trabalhando com um novo transmissor e também uma nova antena. Então a Cultura está indo mais longe; antes ela alcançava, aproximadamente, o raio de 60 quilômetros na região, agora alcança no mínimo 100”, conta Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo, sobre a instalação de equipamentos.

Para quem vai viajar, a partir de agora, dá para ouvir a Cultura 106.5 numa distância muito maior. Além do sinal também ter passado do analógico para o digital, com a mudança do transmissor. “O propósito da Cultura é levar informação, entretenimento e prestação de serviços”, acrescenta o coordenador.

BAND 93.3

Fernando conta que o Grupo RCN investiu na qualidade do áudio. “O desafio do Grupo RCN é sempre melhorar para os ouvintes – telespectadores, leitores, clientes – e por isso melhoramos a qualidade do áudio na Band FM.