NAS RUAS Mais da metade dos três-lagoenses 'fura' isolamento social no Dia das Mães Mapeamento diz que somente 45,3% da população de Três Lagoas ficou em casa

11 MAI 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

O apelo de diversas autoridades para que a tecnologia fosse utilizada como um ato de amor no Dia das Mães, não teve muito êxito. A taxa média do isolamento social de Três Lagoas foi de 45,3% e no Mato Grosso do Sul apenas 41,9% da população permaneceu em casa neste domingo (10), conforme mapeamento da In Loco.

No comparativo com outros domingos, desde março quando foram confirmados os primeiros casos no Estado, esse foi o menor índice já registrado. O histórico para o dia da semana em março foi: 15 (42%), 22 (63%) e 29 (59%).

O índice de isolamento registrado nos quatro domingos de abril foi: 5 (64,3%), 12 (56,6%), 19 (58,5%), e 26 (55,5%). O primeiro domingo de abril, por enquanto, é o melhor índice de isolamento não apenas para o dia, mas de maneira geral. No dia 3 de maio o distanciamento social registrado no estado foi de 47,9%.

A movimentação no domingo dedicado as mães foi ainda maior nos municípios de Novo Horizonte do Sul (28,1%), Japorã (28,6%), Santa Rita do Pardo (31,3%), Anastácio (31,5%) e Antônio João (32,9%). As cidades onde o maior número de pessoas permaneceu em suas casas foram: Guia Lopes da Laguna (70,8%), Brasilândia (57,3%), Jaraguari (56,8%), Bonito (56,4%), Figueirão (55,3%).

Na Capital o isolamento social foi de apenas 41,2% neste domingo.