PREVENÇÃO COVID-19 Mais de 100 comerciantes são notificados por descumprimento de decreto Ações de prevenção contra o novo coronavírus são aplicadas em Três Lagoas

15 ABR 2020 - 07h:27 Por Kelly Martins

Na primeira semana do novo decreto municipal que determinou a abertura do comércio, em Três Lagoas, mais de 100 proprietários de estabelecimentos foram notificados pelo descumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Na lista estão supermercados, restaurantes, lanchonetes, bares, lojas varejistas e bancos.

Os comerciantes foram notificados pelos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, que desde o dia 6 de abril tem percorrido avenidas e bairros, monitorando diversos pontos. O coordenador da pasta, Christovam Bazan, explicou que muitos estabelecimentos foram flagrados sem álcool em gel, funcionários sem máscaras, aglomerações. Houve ainda um restaurante que distribuiu mesas e cadeiras tentando servir clientes no próprio local.

Vale lembrar que para esse tipo de segmento só é permitido atendimento ao consumidor somente no balcão para a retirada do produto e também pelo serviço delivery. De acordo com a Vigilância Sanitária, a partir desta semana a fiscalização entra na segunda fase e com multas. O comerciante que já notificado e acabar flagrado descumprindo as medidas estabelecidas em decreto poderá ser multado. O valor varia entre R$ 2,4 mil e R$ 49 mil.

