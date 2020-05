TRêS LAGOAS Mais de 15 mil alunos vão receber kit alimentação Prefeitura amplia entrega e todos os alunos da Rede Municipal vão receber cestas

14 MAI 2020 - 11h:24 Por Ana Cristina Santos

Mais de 15 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas vão receber kit alimentação escolar. Inicialmente, apenas os estudantes de famílias inseridas no Programa Bolsa Família iriam receber, mas a Secretaria municipal de Educação vai entregar para todos os alunos.

A entrega referente à primeira etapa, que vai atender 4,5 mil alunos, será feita a partir da próxima semana. No dia 18 de maio os gestores de cada unidade escolar entrarão em contato com pais ou responsáveis para agendar e organizar dias e horários para a retirada do kit pela família do aluno beneficiado, evitando, assim, aglomeração.

Na segunda etapa, prevista para a primeira quinzena do próximo mês, segundo a secretária de Educação, Heliety Antiqueira, a entrega será feita mediante cadastro, onde o pai ou responsável do aluno matriculado deve preencher uma solicitação do kit.

O cadastro deve ser feito do dia 20 ao dia 22 de maio nas escolas ou centros de educação infantil mais próximos da residência do aluno.

A secretária esclarece ainda que, no caso dos pais que têm mais de um filho matriculado e em escola diferentes, não há a necessidade de ir a todas as unidades para realizar o cadastro.