FISCALIZAÇÃO 'Operação Eleição' terá mais de 150 policiais contra crime eleitoral em Três Lagoas Equipes vão monitorais os 31 locais de votação e também percorrer bairros

13 NOV 2020 - 09h:30 Por Kelly Martins

Mais de 150 policiais militares e civis vão participar da “Operação Eleições”, em Três Lagoas, para garantir a segurança durante a votação, no domingo (15). De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar, dois policiais serão colocados em cada local de votação, no município, para o monitoramento e fiscalização. O patrulhamento vai ocorrer a partir das 6h, nos colégios eleitorais e também em bairros, até às 17h.

Tres Lagoas tem 31 locais de votação e 285 seções. O reforço do policiamento é voltado ao combate de crimes e contravenções eleitorais e outras irregularidades, em apoio à Justiça Eleitoral, principalmente, para coibir a propaganda eleitoral próximo aos colégios, além de boca de urna.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER/MS) disponibilizou 328 urnas e ainda mais 39 urnas extras, caso seja necessário substituir o equipamento em locais de votação.

