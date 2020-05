FISCALIZAÇÃO Mais de 160 kg de maconha são apreendidos em veículo A droga não estava escondida. A PRF encontrou tabletes no banco traseiro e no porta-malas

19 MAI 2020 - 10h:30 Por Kelly Martins

Mais um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas por tráfico de drogas. Dessa vez, o suspeito transportava 164 kg de maconha dividos em vários tabletes e ainda em sacos. O flagrante ocorreu na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando o veículo foi abordado. O motorista teria ficado nervoso e durante revista, a equipe policial encontrou os tabletes de droga. O entorcepente não estava escondido.

Muitos tabletes, por exemplo, estavam no banco traseiro e os sacos, com a droga ainda sem processamento, no porta-malas do veículo. O motorista teria saído de Campo Grande e seguia para o interior de São Paulo.

Essa é a quinta prisão por tráfico de drogas em apenas uma semana, na BR-262. No domingo (17), duas mulheres também foram flagradas com 20 kg de maconha em um veículo. Na última sexta-feira (15), Uma motorista, de 37 anos, transportava 16 quilos de cocaína. A droga estava dividida em 18 tabletes e escondida dentro do combustível do carro que conduzia.