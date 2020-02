ANO LETIVO Mais de 16,4 mil alunos da Reme voltam às aulas na segunda Ano letivo na Rede Municipal vai começar após ser adiado por duas vezes

29 FEV 2020 - 08h:26 Por Ana Cristina Santos

O ano letivo na Rede Municipal de Educação de Três Lagoas começa nesta segunda-feira (2). Inicialmente, as aulas começariam dia 12 de fevereiro, e depois foi adiado para 19 do mesmo mês. Até o momento, segundo a prefeitura, estão matriculados 16.432 alunos nas escolas municipais e centros de educação infantil.

O atraso no ano letivo na Rede Municipal ocorreu após polêmica a respeito do processo seletivo para a contratação de 360 professores. Duas ações coletivas foram movidas na Justiça, apontando irregularidades no edita do processo. Um foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted), e a outra pela Defensoria Pública.

Nas duas decisões a Justiça indeferiu os pedidos para o cancelamento do processo seletivo. Após isso, a prefeitura fez a convocação dos aprovados no certame. Os professores que se sentiram prejudicados fizeram manifestação na Câmara Municipal, e nesta sexta-feira (28), um protesto em frente ao Ministério Público Estadual.

O promotor de Justiça Fernando Marcelo Peixoto Lanza convocou uma reunião com os representantes da prefeitura para tratar das denúncias recebidas em relação ao processo. Não houve um consenso durante a reunião e a prefeitura ficou de analisar as demandas.

KIT’s

Segundo a administração municipal, cada unidade de ensino organizará a entrega dos uniformes e kit’s escolares. A prefeitura ressalta que, é importante considerar que, a primeira semana é de adaptação e acolhimento ambiente escolar.