ABSTENÇÃO Mais de 26 mil eleitores deixaram de votar em Três Lagoas no domingo O número de abstenção chegou a 31,16% do eleitorado da cidade

16 NOV 2020 - 08h:05 Por Kelly Martins

Ao menos 26.103 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2020 deixaram de ir às urnas, neste domingo (15), em Três Lagoas. A abstenção na cidade ficou em 31,16% do total do eleitorado que é de 83.973, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Essa foi a maior abstenção de voto dos últimos anos. Na eleição municipal de 2016, por exemplo, 17.707 eleitores deixaram de votar. Por conta da pandemia da Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TER-MS) já havia declarado a possibilidade de aumento dos índices neste ano.

A Justiça Eleitoral já havia orientado ao eleitor que estivesse com febre ou sintomas do coronavírus que fosse à seção eleitoral para votar.

Neste domingo, os eleitores escolheram os candidatos para o cargo de prefeito e vereador. Após problemas com a lentidão, no sistema do TSE, o resultado oficial dos eleitos ocorreu às 21h32.