CENÁRIO Mais de 2,7 mil moradores foram diagnosticados com dengue em Três Lagoas Bairros recebem bloqueio químico contra o mosquito Aedes aegypti

4 AGO 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

Ao menos 12 novos casos suspeitos de dengue foram registrados somente em uma semana, em Três Lagoas. O dado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe de Vigilância Epidemiológica, nesta terça-feira (4).

A cidade contabiliza 3.889 casos suspeitos de dengue entre os meses de janeiro e julho. Desse total, 2.705 moradores foram confirmados com a doença. Já outros 1.197 pacientes tiveram o resultado do exame laboratorial negativo.

Para a secretaria, a variação dos casos notificados suspeitos de dengue vem se mantendo estável, nas últimas três semanas. Apesar disso, a situação ainda é de alerta. Por isso, os agentes de endemias e de saúde continuam a realizar o trabalho de orientação e prevenção nos bairros.

Os servidores voltaram com o bloqueio químico nos quintais das residências para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eles estão aplicando o inseticida de casa em casa, nos bairros que mais registraram casos da doença. A ação é com um novo inseticida enviado pelo Ministério da Saúde considerado mais eficaz contra o mosquito. Os bairros Jardim das Américas e Santa Luzia receberam a ação nesta terça.