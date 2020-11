ELEIÇÃO 2020 Mais de 300 urnas são lacradas em Três Lagoas para a votação Eleição será no domingo (15) e 84 mil eleitores estão aptos a votar na cidade

11 NOV 2020 - 09h:15 Por Kelly Martins

Faltam apenas quatro dias para as eleições 2020 e as urnas eletrônicas já estão sendo lacradas, em Três Lagoas. Ao menos 328 equipamentos serão utilizados para a votação, no domingo (15), e mais 39 urnas extras foram enviadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), caso seja necessário a troca.

Funcionários dos dois cartórios eleitorais – 51ª e 9ª Zonas – lacraram os equipamentos para garantir a segurança na hora da votação. Esse é um dos últimos passos antes do pleito e, neste ano, 84 mil eleitores estão aptos a votar na cidade.

Os lacres começaram a ser colocados no início da semana e a ação deverá encerrar nesta quarta-feira (11). Em pequenos cartões de memória inseridos nos equipamentos estão os dados dos eleitores de Três Lagoas e de todos os candidatos a prefeito (7) e vereador (285).

São feitos testes de funcionamento, como o de vídeo, de teclado, alto-falante, áudio, bateria, biometria e impressora. Depois desses procedimentos, a urna é lacrada. A fita contém uma marca que só fica visível se alguém tentar violá-la.

Três Lagoas tem 285 sessões eleitorais e 31 locais de votação. Neste ano, 1.500 pessoas, entre servidores e mesários, vão trabalhar vão trabalhar no pleito.

Confira a reportagem abaixo: