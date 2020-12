NATAL SOLIDÁRIO Mais de 3,7 mil famílias vão receber cesta básica; saiba os pontos de distribuição Campanha Natal Solidário será realizada entre os dias 15 e 18 de dezembro, em Três Lagoas

3 DEZ 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

Mais de 3,7 mil famílias, em Três Lagoas, vão receber cestas de alimentos, que fazem parte da Campanha Natal Solidário. A ação é promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, e a distribuição ocorrerá entre os dias 15 e 18 de dezembro. Diferente dos anos anteriores, dessa vez, as famílias cadastradas nos seis unidades Cras (Centro de Referência de Assistência Social) terão que buscar as cestas nesses locais. O atendimento será das 7h às 18h.

A distribuição das cestas também ocorrerá na zona rural e distritos de Arapuá e Garcias. Devido à situação de pandemia da Covid-19, evitando aglomerações, o encerramento da campanha não ocorrerá no ginásio de esportes “Cacilda Acre Rocha”, como aconteceu nos últimos três anos.

“As cestas natalinas de alimentos serão distribuídas por meio de senhas que as famílias devem retirar nos seus respectivos Cras, devendo estarem inscritas no CadÚnico do Governo Federal e também cadastradas e assistidas nas nossas unidades”, explicou a diretora de Proteção Social Básica, Mel Nunes.

Cronograma

A distribuição das cestas natalinas de alimentos será feita da seguinte forma:

- Dia 15, das 7h às 18h: famílias assistidas pelo Cras “Ana Maria Moreira” e a distribuição será na Escola Municipal "Elaine de Sá Costa", no Residencial Novo Oeste.

- Dia 16, das 7h às 18h: famílias assistidas pelo Cras “Amélia Jorge de Oliveira” e a distribuição será no Centro Comunitário do Paranapungá.

- Dia 16, das 7h às 18h: famílias assistidas pelo Cras “Vila Piloto”, com a distribuição no Centro Juvenil Jesus Adolescente da Missão Salesiana Dom Bosco.

- Dia 16, a equipe volante do Cras Interlagos estará percorrendo a zona rural para entrega das cestas natalinas às famílias que residem no campo.

- Dia 17, das 7h às 18h: famílias assistidas pelo Cras “Ruth Filgueiras”, com distribuição das cestas no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) Crase “Coração de Mãe”.

- Dia 17, das 7h às 18h: famílias assistidas pelo Cras “Interlagos”, com a distribuição das cestas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

- Dia 18, das 7h às 18h: famílias assistidas pelo Cras “São João”, com distribuição das cestas natalinas no Crase “Coração de Mãe”.

- Dia 19 (sábado), a equipe volante do Cras “Ruth Filgueiras” estará no distrito de Arapuá para distribuição das cestas natalinas às famílias cadastradas e inseridas na listagem da secretaria.