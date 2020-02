PRAZO Mais de 550 estudantes utilizam passe escolar; cadastro encerra na sexta Prazo de recadastramento do benefício termina nesta sexta-feira (7)

6 FEV 2020 - 12h:32 Por Redação

Nesta sexta-feira (7), encerra o prazo para a realização do cadastro e recadastramento de passe escolar, em Três Lagoas. O passe é fornecido tanto para estudantes da rede municipal quanto estadual. Atualmente há mais de 550 alunos utilizando o benefício na cidade.

Para ter direito a passagem gratuita, no transporte coletivo escolar, o estudante precisa ser de “baixa renda”, com renda per capita familiar inferior a um salário mínimo e meio. Os acompanhantes também tem o benefício garantido.

Por isso é importante ficar atento quanto ao prazo para novos cadastros e recadastramento. Segundo o coordenador de transportes da Secretaria de Educação, José Donizetti Lima, o os pais precisam estar atentos à documentação. É necessário levar até a unidade o comprovante de residência atualizado (nome dos pais ou responsável); atestado escolar; RG dos pais ou responsáveis; certidão de nascimento ou RG do aluno e caso possua o cartão levá-lo para o recadastramento do mesmo.