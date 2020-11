ELEIÇÕES 2020 Mais de 83 mil eleitores vão às urnas neste domingo, em Três Lagoas Três Lagoas tem sete candidatos disputando a prefeitura da terceira maior cidade

14 NOV 2020 - 10h:47 Por Ana Cristina Santos



Neste domingo mais de 1,9 milhão de eleitores sul-mato-grossenses vão às urnas para escolher candidatos a prefeito e vereador nos 79 municípios do Estado. No país, são mais de 147 milhões de eleitores aptos a votar nos mais de cinco mil municípios brasileiros.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Três Lagoas tem 83.973 eleitores aptos a votar este ano, o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, atrás apenas de Campo Grande, com 612.487 eleitores, e Dourados com 164.395.

Três Lagoas tem sete chapas disputando as eleições deste ano.

PERFIL DOS CANDIDATOS

Ângelo Guerreiro do PSDB é candidato a reeleição. Ele é o atual prefeito de Três Lagoas, tem 51 anos. Guerreiro já foi vereador por dois mandatos, foi deputado estadual e agora prefeito. Neste ano tenta a reeleição, ao lado do seu vice Paulo Salomão (DEM).

Disputa a Prefeitura de Três Lagoas, pelo Republicanos, o auditor fiscal da Receita estadual, Fabrício Venturoli. Ele tem 49 anos, e disputou a primeira eleição em 2014 como candidato a deputado federal. Em 2016 foi candidato a vice -prefeito na chapa encabeçada por Jorge Martinho, e neste ano decidiu disputar a prefeitura. Ele tem como vice a engenheira Vilma Lara (PSB).

O atual vereador Renée Venâncio, de 51 anos, também concorre ao cargo de prefeito de Três Lagoas pelo PL. Policial federal aposentado, em 2016, Renée foi o vereador mais votado em sua primeira eleição. Neste ano, decidiu disputar a prefeitura da terceira cidade mais importante de MS. O vice de Renée é o advogado Aguinaldo Garcia, do mesmo partido.

Sebastião Neto, de 50 anos, concorre pela primeira vez a prefeitura pelo Solidariedade. Ele já disputou eleições como candidato a vereador, mas nunca foi eleito. Sebastião já foi assessor de comunicação da prefeitura e agora decidiu disputar o cargo de chefe do Executivo. O vice dele é Jhônatas Gabriel de Souza.

O ex-comandante da Polícia Militar de Três Lagoas, tenente-coronel, Ênio de Souza, concorre a prefeitura pelo PSL, ao lado de sua vice- a engenheira florestal, Mariana Amaral, do mesmo partido. Aos 49 anos, essa é a primeira eleição que Ênio participa.

O empresário Divino de Freitas, de 54 anos, concorre a prefeitura pelo Avante, ao lado do seu vice, o professor Donizete Maciel, do mesmo partido.

A enfermeira Kaelly Saraiva, de 40 anos, também disputa pela primeira vez a prefeitura pelo PSOL, ao lado do advogado Vanderlei José da Silva (PT).

Eleito terá desafio de administrar a 3ª maior cidade do Estado

Quem for eleito neste domingo terá o desafio de de administrar a terceira cidade mais importante de Mato Grosso do Sul. Situada às margens do rio Paraná, na divisa com o Estado de São Paulo, Três Lagoas- é a terceira cidade mais populosa do Mato Grosso do Sul. Aos seus 105 anos , a cidade tem 121 mil habitantes.

Três Lagoas é um dos municípios mais importantes da economia do Estado, e o primeira no ranking de exportações de Mato Grosso do Sul.

Três Lagoas ostenta o título de “Capital Nacional da Celulose” por sedirar duas fábricas de celulose.. Além dessas, a cidade possui mais de 70 indústrias de médio e pequeno porte Três Lagoas tem um comércio forte que é um dos principais setores para a geração de empregos no município.

Ao chefe do Poder Executivo Municipal caberá administrar a cidade e aplicar os recursos arrecadados por meio dos impostos. Para 2021, caberá ao prefeito eleito, administrar um orçamento de R$ 706 milhões, e uma prefeitura com cerca de 4,5 mil servidores.

Uma das metas do prefeito eleito será a de dar continuidade aos investimentos em infraestrutura, uma das principais deficiências da cidade, como aumentar o número de ruas pavimentadas e construir obras de drenagem para resolver os grandes problemas de alagamentos.

E para administrar uma cidade é preciso ter o apoio do Legislativo. Em Três Lagoas, a Câmara Municipal é composta por 17 parlamentares, os quais tem a função de fiscalizar, aprovar projetos, criar leis, indicar e apresentar requerimentos.