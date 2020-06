TRêS LAGOAS Mais de dois mil donos de terrenos baldios são notificados Prefeitura está multando proprietários de terrenos sujos

18 JUN 2020 - 09h:30 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas notificou os proprietários de terrenos baldios sujos por meio do Diário Oficial do Município. Segundo o diretor de Fiscalização da prefeitura, Gustavo Wenzel, a notificação se deu dessa maneira por falta de atualização do cadastro do imóvel no Departamento de Tributação.

Como muitos cadastros não estão atualizados, o diretor disse que fica difícil fazer a entrega da notificação no endereço, sem contar que tem muitos proprietários de imóveis que moram em outras cidades.

Do início do ano até agora, segundo Gustavo, o departamento já notificou mais de dois mil proprietários de terrenos baldios.

Os proprietários devem realizar a limpeza dos lotes em até 15 dias, caso contrário, a prefeitura realizará a manutenção e cobrará a multa e o valor por metro quadrado do terreno que receber o serviço.

Denúncias sobre terrenos baldios podem ser feitas pelo telefone (67) 3929-1126, no setor de fiscalização.