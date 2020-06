TRêS LAGOAS Mais de mil estabelecimentos são notificados por descumprimento de decretos Somente no último final de semana, 40 estabelecimentos foram notificados e alguns interditados

30 JUN 2020 - 11h:07 Por Ana Cristina Santos

Do início da pandemia até agora, 1.112 estabelecimentos de Três Lagoas foram notificados e seis multados por descumprirem as normas de prevenção a Covid-19.

O trabalho da Vigilância Sanitária de Três Lagoas começou dia 18 de março, quando iniciou uma fiscalização mais rigorosa em diversos locais da cidade para evitar a propagação do novo Coronavírus.

Do total de estabelecimentos notificados, seis foram multados e interditados pelo período de 30 dias, por não cumprirem às exigências do órgão. A multa aplicada é de a partir de 250 UFIN’s, o que equivale a R$ 1.228,15 a multa inicial, já que o UFIN hoje está R$ 4,9126.

Entre os estabelecimentos que foram interditados e multados, estão: restaurantes, conveniências e bares. Somente neste final de semana, 27 e 28 de junho, 40 estabelecimentos foram notificados e serão fiscalizados outras vezes. Dois estabelecimentos foram fechados no momento da visita dos fiscais. Além da Vigilância Sanitária, as fiscalizações aos finais de semana tem o apoio das polícias Militar e Civil, além do Ministério Público Estadual.

“Caso alguém perceba irregularidades, o recomendado é que fotografem ou filmem o local e realizem uma denúncia, assim poderemos chegar aos locais que descumprem as normas para notificarmos. O morador que identificar os descumprimentos das regras, também pode registrar um boletim de ocorrência junto delegacia de Polícia Civil”, informou o coordenador da Vigilância Sanitária, Christovam Bazan.