Mais de R$ 50 milhões investidos em em obras de asfalto e infraestrutura

30 MAI 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Até o final do ano, a Prefeitura de Três Lagoas vai investir R$ 50 milhões de recursos próprios em obras de infraestrutura, construção civil, reformas e recapeamento de ruas. O montante pode chegar até R$ 70 milhões, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto. Mas, de acordo com ele, R$ 20 milhões, vão ficar em “stand by”, caso o município necessite para aplicar nas ações de combate à Covid-19.

Do montante já reservado para essas obras, cerca de R$ 20 milhões vão para obras de pavimentação e drenagem. Cinco contratos estão em análise e as obras devem ser autorizadas em junho. Os bairros que serão contemplados são, Jardim Morumbi, Vila Nova, Carandá, Novo Aeroporto, e Jardim Dourados.

Além dessas, o secretário disse que estão previstas outras obras de construção civil, bem como reforma e restauração de prédios, como os que já estão em andamento.

Também já estão em construção as obras do novo espaço da feira livre, orçadas em R$ 14 milhões, e da central da agricultura familiar, no valor de quase R$ 900 mil.

O secretário esclareceu que, mesmo sendo um ano eleitoral, não existe prazo e nem proibição para licitações e autorização de obras. Segundo ele, existem restrições para evitar abusos.

“A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que toda licitação tem que ser paga dentro do seu ano fiscal. Ou seja, o prefeito não pode contrair despesas que ele não consiga pagar dentro do ano. Ou, tem que deixar dinheiro em caixa para a despesa que está contraindo”, explicou o secretário. O prefeito, caso vá para reeleição, assim como qualquer outro candidato, no entanto, nos três meses que antecedem a realização das eleições, não podem participam de inaugurações.