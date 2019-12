CANSAÇO Mais dois desistem de disputa por moto em reality show Cansaço, sono, fome e dor nas costas. Prova que dá moto 0km de prêmio segue com

19 DEZ 2019 - 05h:42 Por Valdecir Cremon

Mais dois competidores desistiram da disputa por uma moto Honda 0km no reality show promovido desde terça-feira passada pelo Grupo RCN de Comunicação, no centro de Três Lagoas. Sarah Raquel Moreira Melo, de 24 anos, e Lucas Alexandre Brito, de 27, saíram da competição no início da noite de ontem, com mais de 24 horas em cima de uma moto sem pôr os pés no chão.

Nove dos 15 competidores que entraram na prova seguem na disputa, prevista para terminar na sexta-feira (20).

Já desistiram Kemelen Kauany Pereira, Lidiane de Oliveira e Thiago Osvane Nascimento, além de Sarah e Lucas Alexandre.

SONECA

Uma gincana criada pela produção do reality deu chance aos competidores de dormirem por período de meia hora, na estrujtura montada na praça senador Ramez Tebet, onde ocorre a disputa. A prova era a arrecadação de 100 quilos de alimentos.

O primeiro a desfrutar da "soneca" foi o estudante Matheus Henrique, de 20 anos. Em seguida, o mecânico Adeilton Marques, de 24 anos, pôde dormir por meia hora. Outros bônus também foram oferecidos aos competidores, como mais tempo de ir ao banheiro e maior quantidade de água em troca da doação de caixas de leite longa vida.

Veja o re3ality 24 horas por dia no canal da TVC HD no Youtube.