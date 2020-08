PANDEMIA Mais duas pessoas morrem em decorrência à Covid-19 em Três Lagoas e já são 21 óbitos Além dos dois óbitos, Saúde também confirmou mais 32 casos em 24 horas

28 AGO 2020 - 14h:30 Por Tatiane Simon

Mais duas mortes em decorrência à Covid-19 foram registradas em Três Lagoas nesta sexta-feira (28). Agora, Três Lagoas registra 21 mortes, sendo quatro delas confirmadas neste mês.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19, divulgado hoje pela prefeitura, as vítimas eram um homem de 57 anos que estava internado no Hospital Auxiliadora e faleceu no dia 13 de agosto. Ele tinha histórico de hipertensão, câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica. O caso estava sob investigação da Secretaria Estadual de Saúde e foi confirmado hoje. O segundo óbito confirmado foi de uma mulher de 70 anos que estava em isolamento hospitalar e faleceu no dia 25 de agosto. Ela tinha histórico de hipertensão e diabetes e estava aguardando o resultado dos exames.

Mais casos

Mais 32 casos foram confirmados como positivos hoje. Agora, a cidade soma 1.252 casos confirmados com 883 recuperados e 348 casos ativos e 21 mortes.

No hospital estão 24 pessoas, 07 confirmados em UTI pública, 05 em UTI privada, 03 em enfermaria pública e 03 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 04 estão em enfermaria pública, 01 em enfermaria privada e 01 em UTI privada. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 04 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.

NOTA DO HOSPITAL AUXILIADORA

Três Lagoas, 28 de agosto de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que a paciente V.O.O, 70 anos, deu entrada no hospital no dia 29/07 para realização deu m procedimento cirúrgico, após o procedimento foi encaminhado à UTI Geral e realizado um exame de tomografia, no qual o resultado foi sugestivo para COVID-19, a paciente foi transferida para a UTI-COVID no dia 20 de agosto, permaneceu entubada e evoluiu para óbito no dia 25/08. Exame de swab testou positivo para COVID-19. A paciente tinha comorbidades como: hipertensão e diabetes.