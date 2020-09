TEMPO 'Três Lagoas 40ºC', nova onda de calor castiga a costa leste do Estado Mais uma onda de calor chega e Inmet faz alerta de baixa umidade do ar

25 SET 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

A sexta-feira (25) será de temperaturas elevadas e céu claro a parcialmente nublado em todo o Mato Grosso do Sul. Os termômetros poderão variar entre 16 °C a 39 °C. Em Três Lagoas, a variação está estimada em 16 °C a 38 °C.

A previsão é do Cemtec-MS, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado.

No município, a umidade relativa do ar deverá ficar em baixa durante tarde. Outras regiões também devem ter baixa umidade relativa do ar, especialmente em cidades do Noroeste, Norte, como Coxim, Água Clara e Paranaíba.

Em todo o Estado, a variação na umidade está estimada entre 20% a 70% ao longo do dia.

Segundo a meteorologia, de 20% a 30% a umidade relativa do ar recebe a classificação de estado de atenção.

Nessas condições, recomenda-se a não realização de atividades físicas ou esforços muito grandes durante as horas mais quentes do dia, entre 11h e 15h.