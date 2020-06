TRÁFICO “Mais uma mula!” Desta vez foi o DOF que apreendeu a droga Carro carregado de maconha tinha como destino Três Lagoas

30 JUN 2020 - 08h:30 Por Israel Espíndola

Apreensão de 76 quilos de maconha aconteceu na tarde de segunda-feira (29), na cidade de Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai e principal entrada da droga no Brasil. Os policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em fiscalização apreendeu o veículo Renault Logan, carregado com 74 volumes prensados de maconha.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na cidade de Coronel Sapucaia. Para os policiais o motorista do veículo disse que uma pessoa desconhecida teria o contratado para levar o carro com a droga até Três Lagoas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.