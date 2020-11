LESÃO CORPORAL Malabare agride pessoas no sinal após ninguém dar dinheiro Uma mulher acabou ferida após ser atingida por um caco de vidro

12 NOV 2020 - 09h:30 Por Alfredo Neto

Um malabar de 30 anos, foi preso por lesão corporal após agredir uma mulher de 21 anos, na noite desta quarta-feira (12), na avenida Antônio Trajano, cruzamento com a rua Dr José Amílcar Congro Bastos, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagos.

O autor fazia malabarismo em um semáforo na esquina da rodoviária de Três Lagoas, quando se revoltou pelos condutores dos veículos não lhe dar nenhum dinheiro pela apresentação. O “artista de rua” revoltado começou a jogar pedras e caco de vidros nas pessoas, acertando uma mulher de 21 anos, que sofreu um corte no nariz e danificando alguns veículos.

Após a ação intempestiva do malabar, as vítimas se revoltaram e passaram a perseguir o homem até a praça da Bíblia, existente na rodoviária. O homem foi alcançado e seguro até a chegada da Polícia Militar.

O malabarista confessou ter lançado as pedras contra as pessoas por não ter sido pago pelo trabalho artístico e uma das vítimas apresentou aos militares um pedaço de vidro, que havia sido arremessado contra eles e que teria atingido e lesionando a moça no nariz. Os policiais deram voz de prisão ao malabarista e o levou para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde prestou depoimento, foi autuado por lesão corporal e liberado em seguida.

Ninguém é obrigado a pagar qualquer valor para um artista de rua e é crime exigir pagamentos de terceiros que não contratou o trabalho artístico de um profissional, ou de uma pessoa que de forma amadora se apresente publicamente em troca de dinheiro em semáforos. A Secretaria de Assistência Social do município de Três Lagos, faz campanhas semanalmente para coibir a mendicância e o pagamento de valores, a pessoas que utilizam dos semáforos para conseguirem dinheiro para comprar drogas e álcool, assim continuando em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social disponibiliza abrigo e alimentação para aqueles que estejam em situação de rua e auxilio para famílias que estejam atravessando alguma situação de extrema pobreza.

A Polícia Militar alerta que muitos desses malabares são pessoas boas e apenas apresentam seus trabalhos artísticos de forma cordial, mas muitos se aproveitam da boa generosidade da população, para conseguir dinheiro para manter o vicio das drogas e do álcool, e caso a pessoa esteja em uma situação de risco, jamais entrar em luta corporal com essas pessoas, pois muitos utilizam facões (arma branca), como objeto de trabalho e outros carregam estiletes, facas entre outros materiais cortantes. E em caso de movimentação estranha liga para a PM no telefone 190.