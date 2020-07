ATIVIDADE MAM de São Paulo promove oficina online de máscaras para família Procurando entretenimento para os pequenos?

21 JUL 2020 - 14h:00 Por Redação

O Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo está com uma programação online voltada para toda a família.

A Oficina online de construção de máscaras com Renan Soares voltado para adultos e crianças ensina a construir máscaras que transmutam a própria imagem do rosto, criando uma atmosfera de recriação do próprio ser, de um novo ser, na construção de um país próprio, de um mundo em comum onde tudo que se imagina pode existir.

A oficina será conduzida pelo artista multimídia Renan Soares, cuja produção passeia por diversos campos, como ilustração, audiovisual performance, cenografia, instalação e intervenções poéticas, utilizando o desenho como ferramenta base do desenvolvimento de todas essas ações.

Sobre

Quando: 22 julho, às 16h

Participação: + 6 anos

Onde: vídeo chamada no aplicativo Zoom (o link é enviado aos participantes no dia da atividade). As vagas são limitadas, é necessário realizar inscrições antecipadas, clique aqui.