CEMITÉRIO MUNICIPAL Manutenção em túmulos para o Dia de Finados só pode ser feita até esta terça Período de homenagens foi ampliado para três dias, no cemitério de Três Lagoas

27 OUT 2020 - 09h:30 Por Kelly Martins

O Dia de Finados está chegando e nesta terça-feira (27) termina o prazo para que familiares e amigos realizem a manutenção dos túmulos, no Cemitério Municipal “Santo Antônio”, em Três Lagoas. O alerta é da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

A partir de quarta-feira (28) serão permitidas apenas ações de limpeza. Devido à pandemia de coronavírus, o período para prestação de homenagens foi ampliado para três dias, no cemitério. O intuito é evitar aglomerações no dia 2 de novembro. Por isso, as pessoas poderão ir ao local a partir de sábado (31) até segunda-feira (2). Em 2019, ao menos 30 mil passaram pelo cemitério municipal no dia de Finados.

Nesse período, serão realizadas duas missas por dia, sendo às 6h e, depois, às 16h. As celebrações serão feitas pela Diocese de Três Lagoas. Para manter as medias sanitárias contra a Covid-19, é importante que as pessoas usem máscaras e mantenham o distanciamento social.

Vendas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect) informou que houve baixa procura de vendedores ambulantes na porta do cemitério, neste ano. Dessa forma, a pasta estendeu o prazo até 28 de outubro para que interessados em comercializar produtos durante os dias de homenagens aos Finados se cadastrem para solicitação do alvará de funcionamento.