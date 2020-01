PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ‘Maria Fumaça’ ficará na praça Ramez Tebet após restauração Locomotiva está sendo restaurada e ficará pronta no aniversário da cidade

4 JAN 2020 - 08h:16 Por Ana Cristina Santos

A locomotiva a vapor, conhecida por “Maria Fumaça”, que está parada no pátio da extinta empresa NOB (Noroeste do Brasil) de Três Lagoas, área central da cidade, já está sendo restaurada e ficará pronta no aniversário da cidade, 15 de junho. Após a restauração, a locomotiva ficará na praça senador Ramez Tebet, segundo a administração municipal.

“Queremos que a Maria Fumaça fique na praça Ramez Tebet, para ser acessível à população que quiser estar perto e conhecer mais sobre como a nossa cidade surgiu. Tudo foi no entorno da ferrovia, então vamos resgatar isso nas pessoas”, destacou o diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes.

Inicialmente a prefeitura previa fazer a restauração em Campo Grande, mas optou por fazer em Três Lagoas mesmo, onde a locomotiva está parada há cerca de 40 anos. Nesse período, muitas peças foram furtadas no local, inclusive para ferro que foram utilizados para fazer churrasqueira , segundo Rodrigo Fernandes.

A restauração será feita pela empresa Bergamo Construtora, com o auxílio de José Jorge Godoi, especialista em restauro de máquinas a vapor. O valor do contrato é de R$ 318 mil, e o prazo para conclusão dos serviços é de seis meses.

A mesma empresa realiza atualmente a restauração do prédio do antigo Casarão Português, localizado na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas.