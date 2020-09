PANDEMIA Marido e mulher morrem no mesmo dia por Covid-19 em Três Lagoas Casos de coronavírus em Três Lagoas já somam 1.473 desde o início da pandemia

7 SET 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Um casal morreu no sábado (5) em Três Lagoas em decorrência do novo coronavírus. Marido e mulher estavam internados na UTI de um hospital particular da cidade por conta da Covid-19 e faleceram no mesmo dia. Informações da Secretaria Municipal de Saúde dão conta que a mulher tinha 88 anos e o marido tinha 90. A idosa era hipertensa, diabética e tinha doença cardíaca crônica. Já o marido, possuía uma doença cardíaca crônica.

A pasta também informou que os exames coletados de um idoso de 90 anos que faleceu no dia 30 de agosto testaram negativo para o coronavírus.

O município ainda aguarda resultado de uma morte registrada em 26 de agosto. A vítima era um homem de 90 anos.

Mais casos

Boletins epidemiológicos da Covid-19 apresentaram aumento de 77 novos casos entre sábado e domingo em Três Lagoas. A cidade possui, agora, um total de 1.473 casos confirmados desde o início da pandemia.

São, ao todo, 342 casos ativos e 1.107 recuperados da doença. Vinte e quatro pessoas perderam a vida para o coronavírus, em Três Lagoas.

Hospital

No hospital estão 24 pessoas, sendo 18 positivos e 6 suspeitos. Quatro desses 24 pacientes são residentes de outros municípios, mas entram nos dados locais. Entre os casos confirmados, 5 estão em UTI pública, 3 em UTI privada e 10 em enfermaria. Entre os pacientes suspeitos, 4 estão em enfermaria pública e 2 em UTI do SUS.