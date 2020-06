VIOLêNCIA DOMÉSTICA Marido é preso após agredir mulher com socos, tapas e panela quente Homem confessou crime e foi preso em flagrante, no bairro Jardim Brasília

24 JUN 2020 - 10h:05 Por Kelly Martins

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Três Lagoas. Os números de mulheres agredidas na região aumentam a cada dia e, dessa vez, a vítima foi socorrida pela Polícia Militar. O marido agressor, de 29 anos, foi preso em flagrante. O fato ocorreu nesta terça-feira (23), na residência do casal, no bairro Jardim Brasília.

O casal estava discutindo, segundo o boletim de ocorrência, quando em um determinado momento o marido teria se irritado com o questionamento da mulher. Ele arremessou contra a vítima uma panela quente, que estava com comida. A mulher foi atingida no tórax. Em seguida, saiu correndo para o quarto e trancou a porta. Porém, o homem conseguiu arrombá-la e passou a agredir a mulher com socos e pontapés, além de tapas no rosto.

A vítima sofreu um corte nos lábios. Quando a polícia chegou, o suspeito estava transtornado. No entanto, ele não contou o motivo pelo qual agrediu a mulher, mas confessou que teria mordido uma das mãos da vítima. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).