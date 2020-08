CASO INVERSO Marido não aceita reconciliação e apanha da ex-mulher A autora é ex-dependente química e ficou com sequelas mentais

12 AGO 2020 - 06h:42 Por Israel Espíndola

Na noite de terça-feira (11), uma mulher de 26 anos, foi tentar reatar o casamento com a vítima, um homem de 39, com quem tem um filho de quatro anos, porém as coisas não terminaram muito bem.

Segundo consta o registro policial, era por volta das 22h34 de terça quando a mulher foi até a casa do ex-marido, no Jardim das Acaciais, em Três Lagoas. Onde o mesmo com o filho e a mãe de 81 anos, os dois até conversaram, mas quando ele disse que não voltaria pra ela, começaram a discutir.

A mulher entrou em estado de fúria e começou agredir o homem com soco, tapas, arranhões e mordidas, o que causou várias lesões. Depois disso o homem registrou as agressões na Depac, lá ele também informou que sua ex já foi dependente química e ficou com sequelas mentais. A mulher não foi presa.