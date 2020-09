TEMPERATURA Massa de ar quente elevam as temperaturas na costa leste A máxima em Três Lagoas deve ser de 38°C e não há previsão de chuva

29 SET 2020 - 05h:58 Por Israel Espíndola

O tempo segue firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (29). Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado, e sem expectativa de chuva para o Estado.

Em Três Lagoas mais um dia de calorão, as temperaturas devem chegar aos 38ºC, e não há previsão de chuva. A mínima é de 21°C.

A umidade relativa do ar continua baixa, especialmente durante a tarde em todas as regiões da costa leste. Para esta terça os índices podem variar entre 85% a 15%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Cuidados como ingerir bastante líquido e redobrar atenção com idosos e crianças são recomendados.

Vento fraco a moderado em todas as regiões. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 17°C a 41°C.