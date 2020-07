TIKTOK Maurício e Mauro de Sousa refazem cena icônica de ‘A Usurpadora’ Curioso! Assista já, hahahaha!

20 JUL 2020 - 09h:42 Por Redação

O criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa e seu filho Mauro refizeram cena marcante da telenovela mexicana ‘A Usurpadora’, no domingo (19). A brincadeira tem como objetivo a estreia do perfil de Mauro no TikTok.

Mesmo à distância, pai e filho encarnaram Vovó Piedade e Paulina, que já descoberta, retorna à casa dos Bracho.

Curioso! Assista já, hahahaha!

Recentemente, a dupla compartilhou, também nas redes sociais, o registro de uma visita feita por Mauro ao pai.

(Com informações do Papel POP)