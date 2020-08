BASTIDORES MDB pode lançar o vice de Guerreiro Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

27 AGO 2020 - 14h:48 Por Da redação

VICE

O MDB poderá lançar o vice na chapa encabeçada pelo atual prefeito de Três Lagoas, e pré-candidato a reeleição, Ângelo Guerreiro (PSDB). Conversas sobre essas possibilidades foram tratadas em reunião entre o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), e o presidente do diretório municipal do DEM, André Ribeiro.

ACORDO

Inicialmente existia um pré-acordo para o DEM indicar o vice na chapa de Ângelo Guerreiro, mas diante de alguns nomes do MDB que poderia contribuir para a reeleição do atual prefeito, o DEM estuda a possibilidade de abrir mão da indicação. Procurado pela Coluna, o presidente do diretório do DEM disse que o partido estuda o que for melhor para a reeleição de Guerreiro, já que o Democratas é aliado do PSDB em Três Lagoas.

NO MDB

Um problema no sistema de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral não possibilitou o nome do atual vereador Antônio Rialino na lista de filiados do MDB. No entanto, o vereador diz que está filiado ao MDB, e que trata-se apenas de um problema no sistema de filiação do TSE. Rialino garante que ingressou no MDB dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para a troca de agremiação, a chamada janela partidária.

VICE 2

O nome do vereador Antônio Rialino, inclusive, estaria sendo cogitado para ser o vice na chapa de Ângelo Guerreiro, assim como do vereador Tonhão, do mesmo partido. Outros nomes estão sendo avaliados também para vice de Guerreiro, como da professora Terezinha Bazé, e do seu filho, o atual vereador Marcus Bazé

DECISÃO

O pré-candidato do PSDB, Ângelo Guerreiro disse que tem uma sintonia boa com o seu atual vice, Paulo Salomão, porém, afirmou que o vice será uma indicação do partido e demais agremiações que serão aliadas na disputa.