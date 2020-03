ELEIÇÕES 2020 MDB recebe novos filiados visando eleições de outubro Partidos dão a largada em busca de lideranças para o pleito deste ano

11 MAR 2020 - 14h:07 Por Ana Cristina Santos

Visando as eleições de outubro deste ano, o MDB de Três Lagoas recebeu nesta terça-feira (11), novos filiados.

O ato de filiação teve a presença do deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), e do presidente do diretório municipal do partido em Três Lagoas, Jurandir da Cunha Viana, o Nuna.

Os dirigentes do partido estão discutindo os rumos da agremiação nas eleições deste ano. Para a eleição majoritária em Três Lagoas, o partido já decidiu que vai apoiar a pré-candidatura de Ângelo Guerreiro (PSDB). Na proporcional, todos os partidos terão que lançar chapa pura para vereador, o que dificultará para as agremiações consideradas “nanicas”.

Entre os novos filiados, o MDB recebeu o empresário Antônio Carlos Teixeira, Nelson Alves Rodrigues, o Nelsão, o ex- diretor do Procon Mamed Jaruche, entre outros.