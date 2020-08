EDUCAÇÃO MEC obriga uso de máscara durante Enem e candidato que descumprir pode até ser eliminado Pessoas com autismo, deficiência intelectual e deficiências sensoriais podem ser dispensadas do uso da máscara

10 AGO 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas somente no início do ano que vem. O Ministério da Educação retificou o edital e incluiu a normativa que cita sobre o uso obrigatório da máscara durante o exame. Segundo o documento, o candidato que se recusar a usar a proteção contra a Covid-19 pode até ser eliminado. A regra vale tanto para a prova impressa, como para a digital, realizada nos estabelecimentos.

A máscara deve permanecer no rosto, cobrindo o nariz e a boca, desde a entrada até a saída dos locais de provas.



Os candidatos podem levar reservas para trocar durante o período do exame, previsto para durar 5 horas e meia no primeiro dia, e 5 horas no segundo. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas.



As provas do Enem serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro para 5,7 milhões inscritos na versão impressa.A versão digital será nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro para outros 96 mil candidatos.



Vale lembrar que, de acordo com o edital, é proibida a entrada do participante nos locais de provas após o fechamento dos portões e sem a máscara. Também não será permitido o acesso sem documento de identificação com foto, válido.



Para a identificação, o candidato deverá retirar a máscara, pelos elásticos, sem tocar a parte frontal, e após higienizar as mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador do exame.



Se for necessário descartar a máscara, o participante deve fazê-lo de forma segura nas lixeiras dos locais de provas.



Pessoas com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou outros casos previstos na Lei 14.019, podem ser dispensadas do uso da máscara.

