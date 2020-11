EDUCAÇÃO MEC prorroga o prazo das inscrições para o Fies Interessados terão até dia 30 deste mês para realizar as inscrições

5 NOV 2020 - 15h:00 Por Carol Beghelini

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo das inscrições para aqueles que desejam se inscrever no Programa de Financiamento Estudantil. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 deste mês, e podem ser realizadas através do sistema Fies, no site oficial do governo, o sisfies.mec.gov.br.

Veja a reportagem completa.