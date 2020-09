AGêNCIA Médicos peritos do INSS decidem retornar ao trabalho em Três Lagoas Mais de 50 pessoas estão na fila de espera aguardando atendimento

21 SET 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

Após uma semana com as atividades suspensas, os médicos peritos retornam ao trabalho, nesta segunda-feira (21), na agência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em Três Lagoas. Eles realizam vistorias em aposentados e candidatos à aposentadoria por problema de saúde ou invalidez.

Na unidade de Três Lagoas há três peritos e todos voltaram às atividades. Ao menos, 50 pessoas que realizaram o agendamento na última semana estão na fila de espera aguardando pelo atendimento. De acordo com o INSS, o agendamento para perícia médica deve ser feita pelo telefone 135 ou pela internet, nos site do órgão.

O INSS reabriu a agência em 14 de setembro para atendimento presencial. No entanto, desde então, o atendimento de perícia estava suspenso por uma decisão dos profissionais, que alegaram falta de segurança contra a Covid-19.