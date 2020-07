TRêS LAGOAS Medidas serão analisadas diante do aumento de casos de Covid Comitê realiza reunião extraordinária para avaliar mediadas diante do aumento dos casos de Covid

13 JUL 2020 - 08h:22 Por Ana Cristina Santos

Diante do aumento considerável nos casos confirmados de pessoas com o novo Coronavírus em Três Lagoas, o Comitê Anticrise de Enfrentamento a Covid-19 vai realizar uma reunião extraordinária nesta segunda-feira (13) para reavaliar medidas contra a doença.

A reportagem apurou que, o comitê não descarta, inclusive, a possibilidade de restrição do funcionamento de alguns segmentos do comércio. Na lista de estabelecimentos que podem deixar de funcionar ou ter que fechar mais cedo, estariam os bares que têm registrado grande aglomerações de pessoas. O horário do toque de recolher também deve ser analisado.

Diante do aumento no número casos de pessoas com a Covid-19, em Três Lagoas, uma nota de alerta foi divulgada neste domingo (13) pelos Ministérios Público Estadual, Federal e do Trabalho, solicitando que os moradores façam a sua parte no combate à doença, inclusive no uso das máscaras em locais públicos e privados e que evitem aglomerações.

A preocupação dos promotores se dá, principalmente pela quantidade de pessoas ativas com a Covid. Até este domingo, eram 131 pessoas em tratamento. Além disso, 11 pessoas estão hospitalizadas. Dos 11 casos, sete são confirmados e três estão em UTI. O município dispõe de 30 leitos para Covid, porém, apenas 10 estão habilitados.

Os promotores citam que até 1º de junho, o município tinha registrado 147 casos positivos, e que na segunda quinzena do mesmo mês, Três Lagoas contabilizava mais 104 novos casos da doença, demostrando uma evidente aceleração da Covid na cidade. Só nos 10 primeiros dias de julho, o município registrou mais 96 novos casos, demostrando que a doença cresce ainda mais.

Outra preocupação de acordo com a nota assinada pelos promotores, deve-se a escassez de anestésicos para manter os pacientes entubados na UTI, o que pode ocasionar a morte de pessoas.