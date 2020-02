PREVENÇÃO Medo do coronavírus faz crescer venda de álcool em gel em farmácias de Três Lagoas Comerciantes relatam aumento de até 20% nas vendas do produto desde janeiro

12 FEV 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

As suspeitas do novo coronavírus no país já refletem na procura expressiva de álcool em gel em Três Lagoas. Cinco farmácias foram procuradas pela reportagem e todas indicaram aumento nas vendas do produto desde janeiro. Em uma delas, as prateleiras já estão mais vazias e com estoque baixo. “O aumento observado nas vendas de álcool em gel foi de 20% de janeiro para cá. Já estamos negociando com fornecedor para reabastecer o estoque. Estávamos prevendo que isso ocorreria em março devido à proximidade com o Inverno. Mas, na prática, estamos um mês adiantado”, relata a comerciante, Mara Dias.

A média de preço do álcool em gel, nas farmácias de Três Lagoas, variam de R$ 10 a R$ 20, dependendo o tamanho do frasco.

É que tem muita gente atribuindo as temperaturas mais baixas dos últimos dias ao medo do novo coronavírus e à influenza. Com isso, até suplementos e vitamina C estão saindo mais.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, o uso das máscaras no Brasil é desnecessário. O mais indicado é que a população reforce os cuidados com a higiene, principalmente das mãos. Isso porque não há casos comprovados no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também não colocou o uso de máscara entre suas recomendações à população em geral, apenas para funcionários de portos e aeroportos.

Os funcionários do Aeroporto Municipal de Três Lagoas “Plínio Alarcon” começaram, na semana passada, a usar um kit de proteção contra o coronavírus. São máscaras, luvas e álcool em gel. Em algumas capitais do país, os moradores estão saindo de casa com máscaras. Aqui, o costume ainda não chegou.

O novo coronavírus já matou 1.113 pessoas na China. O país enfrenta uma epidemia e 44.653 pessoas foram infectadas pelo vírus. No Brasil, segundo o ministério da saúde, nenhum dos 7 casos suspeitos foram confirmados.