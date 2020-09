SOLIDARIEDADE Menino com câncer raro precisa de ajuda para prosseguir com quimioterapia Victor Hugo tem seis anos e desde julho descobriu um câncer raro no intestino

17 SET 2020 - 17h:00 Por Israel Espíndola

Victo Hugo Oliveira, de seis anos descobriu em julho que sofre de um câncer raro no intestino, Linfoma de Burkitt. O linfoma de Burkitt é um tipo de câncer do sistema linfático, que afeta particularmente os linfócitos, que são as células de defesa do corpo.

Geralmente, este tipo de linfoma se desenvolve mais em crianças do sexo masculino do que em adultos e atinge com mais frequência órgãos da região do abdome.

A Lidiane Oliveira Coelho é mãe do Victor Hugo toda semana precisam ir até a Campo Grande para fazer o tratamento a base de quimioterapia, e precisam de ajuda.

Confira na reportagem: