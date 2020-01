NO GRAU Menor é flagrado fazendo manobras perigosas em moto O menor tentou fugir da polícia mas foi alcançado e apreendido

18 JAN 2020 - 18h:31 Por Alfredo Neto

Um menor de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar fazendo manobras perigosas de moto no início da noite deste sábado (18) na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, zona Oeste de Três Lagoas.

A equipe do trânsito da Polícia Militar, fazia rondas pelo bairro Alto da Boa Vista, quando avistaram o menor empinando a moto, foi dada ordem de parada mas o menor empreendeu fuga.

Dois militares em motos fizeram o acompanhamento tático do menor, após alguns metros fugindo da PM,p o menor perdeu o controle da moto caindo próximo ao bairro Carandá.

O menor e o veículo com dividas tributárias foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) o menor foi liberado com a presença de um responsável (mãe), o veículo foi recolhido ao pátio do Detran-MS(Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).