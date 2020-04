DIREÇÃO PERIGOSA Menor em moto tenta fugir da polícia, mas é alcançado A Polícia Militar fazia rondas quando avistaram dupla tirando racha com motos

23 ABR 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar apreendeu uma moto que era conduzida por um menor com 15 anos de idade na noite desta quarta-feira (23) na rua Bernardino Mendes, bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas.

O menor estava na companhia de outra pessoa que também pilotava outra moto, os dois tiravam racha pelas ruas do bairro quando foram surpreendidos pela PM. Na tentativa de despistar a polícia, a dupla se separou.

A equipe policial priorizou a perseguição que estava com uma moto com características suspeitas (sem placa), após alguns quarteirões o menor se desequilibrou caindo com a moto.

O foi apreendido pela Polícia Militar e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e os pais informados, a motocicleta foi levada para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) por estar sendo pilotada por um menor e o proprietário autuado por crimes de trânsito ao ceder ou facilitar, que um não habilitado tivesse acesso ao veículo.