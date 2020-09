ACIDENTE Menores em moto atravessam pare e batem em carro A mãe do menor que pilotava a moto compareceu no local

5 SET 2020 - 16h:21 Por Alfredo Neto

Dois menores em uma moto provocaram um acidente de trânsito após atravessar o 'pare', e bater em um carro na tarde deste sábado (5) na rua Trajano dos Santos, cruzamento com a rua Bernardino Mendes, no bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas.

O acidente aconteceu após os menores que estavam na moto, sentido estrada boiadeira, pela rua Trajano dos Santos não respeitar o sinal de pare, atravessar a Bernardino Mendes e bater contra um carro.

A Polícia Militar foi chamada e chegou rápido ao local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu o menor piloto da moto para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com um corte profundo no joelho esquerdo devido ao choque contra o para-choque do carro, o garupa sofreu uma escoriação no queixo e recusou atendimento.

Dentro do carro havia um casal que não se feriu, o motorista estava na rua Bernardino Mendes, sentido Santa Luzia, Ipacaraí, ao cruzar com a Trajano dos Santos foi surpreendido pelos menores que invadiram sua frente ocasionando o acidente.

Após o Samu levar o menor para à UPA, a mãe do adolescente foi até o local para ser notificada pela Polícia Militar, sobre as informações de trânsito cometidas pelo menor e resolver com a vítima sobre o prejuízo causado, pelo filho.

Moradores reclamam da falta de quebra-molas no local, dizem que os acidentes que não resultam em socorro e atendimento da polícia, são diários e temem que alguém acabe perdendo a vida no local. No cruzamento existe sinalização horizontal e vertical em perfeita qualidade de visualização, mas a imprudência de muitos motoristas em não respeitar a sinalização de 'pare', vem tornando praticamente quase que diário os acidentes.