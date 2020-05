NAS RUAS Menos da metade dos três-lagoenses cumpre isolamento social Taxa de isolamento no sábado ficou em 43,6% e no domingo foi de 49,8%

18 MAI 2020 - 10h:30 Por Tatiane Simon

O apelo de diversas autoridades para que a população cumpra com a recomendação do isolamento social no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus não parece surtir grandes efeitos em Três Lagoas. A taxa média do isolamento social de Três Lagoas foi de 43,6% no sábado (16) e de 49,8% no domingo (17).

No sábado, apenas 405% da população de Mato Grosso do Sul permaneceu em casa, conforme mapeamento da In Loco.

O índice de isolamento registrado nos quatro domingos de abril foi: 5 (64,3%), 12 (56,6%), 19 (58,5%), e 26 (55,5%). O primeiro domingo de abril, por enquanto, é o melhor índice de isolamento não apenas para o dia, mas de maneira geral. No dia 3 de maio o distanciamento social registrado no estado foi de 47,9%.