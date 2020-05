FAKE NEWS É falsa a mensagem que oferece auxílio aluguel de R$ 2 mil e cadastro pelo WhatsApp Fake News circula nos grupos de WhatsApp como se fosse benefício do governo federal

15 MAI 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

As notícias falsas dia a dia ganham força nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens no celular e no ambiente virtual. As fake news são rapidamente compartilhadas e espalhadas. Nesta semana, por exemplo, uma nova mensagem falsa começou a circular nos grupos de WhatsApp.

Seria um benefício do Governo Federal, que não existe, mas oferece R$ 2 mil para famílias, como auxílio para o aluguel. Por três meses, a pessoa iria receber esse valor como ajuda no período de pandemia. A mensagem ainda indica que o cadastro deve ser feito pelo aplicativo de mensagem. No entanto, a mensagem é falsa e muitos trabalhadores estão acreditando.

O advogado Thiago Sirahata explica há uma avalanche de notícias mentirosas e orienta aos trabalhadores sobre o que pode ser feito diante das dificuldades financeiras em relação ao aluguel. Ele destaca que as pessoas devem pesquisar, procurar órgãos oficiais e ainda ligar nos telefones do Governo Federal. Vale lembrar que quem publica ou compartilha noticias falsa está cometendo crime.

Confira a reportagem abaixo: