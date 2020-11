ECONOMIA Mercado de salões de beleza é o que mais cresce no país e Três Lagoas segue tendência Confira reportagem especial no 'Dia do Cabeleireiro' e entenda porque esse é o setor que mais cresce durante a crise

4 NOV 2020 - 10h:50 Por Tatiane Simon

O Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Pequenas empresas podem não contar com os mesmos recursos, mas vêm se destacando nesse novo ambiente. Quem pega carona é o setor de prestação de serviço nessa área. Salões de beleza, por exemplo, são os que mais crescem. A Beatriz tem 23 anos e desde os 17 é cabeleireira. A pouca idade não significa que faltou especialização no currículo da profissional.

O setor de beleza no Brasil é um dos mais promissores e que mais cresce no país. Não é a toa que a Bia investiu no espaço que recebe as clientes. São vários os aspectos que contribuem para aquecer o mercado: acesso das classes C, D e E decorrente do aumento de renda associado à crescente participação da mulher no mercado de trabalho e, com isso, mais dinheiro para gastar com a própria beleza.