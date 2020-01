INFORME PUBLICITÁRIO Mercado de trabalho reconhece a formação diferenciada do Senai Segundo a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos divulgada pelo Senai, Painel 2015-2017, 95% das empresas preferem contratar profissionais formados pelo Senai

20 JAN 2020 - 07h:00 Por Redação

Quando o assunto é mercado de trabalho, dois lados ganham destaque. O lado do entrevistado, que busca mostrar preparo para ocupar o cargo. E o lado do entrevistador que precisa avaliar o currículo e ter a certeza que aquela pessoa é a melhor opção para preencher a vaga. Esses dois lados são complementares e têm o mesmo objetivo: formar uma equipe capacitada para atuar com excelência.

Neste cenário, fica claro a importância de uma boa formação para o estudante entrar no mercado de trabalho. Importância essa que foi comprovada pela Pesquisa de Acompanhamento de Egressos divulgada pelo SENAI, Painel 2015-2017. A pesquisa mostra que 95% das empresas preferem contratar profissionais formados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Hoje, o SENAI ocupa a posição de vanguarda da educação ao mesmo tempo que atua como desbravadora em tecnologia e inovação na aprendizagem.

De acordo com a mesma pesquisa, numa escala de 1 a 10, os técnicos formados pelo SENAI, quando avaliados por seus supervisores diretos, alcançam uma média de 8,5 no que se refere à aplicação de princípios éticos no trabalho, capacidade de negociação, trabalho em equipe, resolução de problemas e flexibilidade para lidar com mudanças. Isso reforça ainda mais o compromisso do SENAI como instituição que projeta seus estudantes no mercado de trabalho.

Segundo Rafael Lucchesi, Diretor Geral do SENAI, é comum a contratação de profissionais formados pelo SENAI. “E quando você pergunta o motivo, as empresas dizem que é porque a formação conta com um conjunto de valores, que podemos chamar de ethos, importantes para os trabalhadores serem mais produtivos”, afirma. Rafael também defende um novo modelo de ensino, que permita a mais jovens a profissionalização por meio da educação profissional, com preparo teórico, pesquisa e prática.

O método de educar mudou

Para completar a estrutura de ensino, o SENAI investe em novas unidades, salas mais tecnológicas, laboratórios completos e equipamentos de primeira linha, tudo para proporcionar uma experiência enriquecedora aos alunos. Boa parte desses investimentos têm ligação direta com o aprimoramento do ensino e acompanhamento destas novas formas de consumir conteúdo. Afinal, está mais fácil assistir vídeos, interagir com uma realidade aumentada e registrar todos os momentos no celular.

Em sua visão, o SENAI reforça a importância de ter um ensino que dialoga com as novas competências exigidas pelo novo mundo do trabalho. Para isso, ele entrega cursos completos, com matriz educacional atualizada e metodologia interessante.

Dessa maneira, fica evidente entender porque o mercado de trabalho reconhece a formação diferenciada do SENAI. Para conhecer mais informações sobre os cursos técnicos, EAD e superior, acesse www.meufuturoagora.com.br e faça sua matrícula.

