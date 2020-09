TEMPO SECO Setembro é o mês mais quente do ano e há previsão de chuva para o dia 17 Termômetros estão registrando mais de 40°C, em Três Lagoas, no Inverno

10 SET 2020 - 07h:42 Por Kelly Martins

Se o mês de setembro é o mais quente dos últimos anos? Sim. Em Três Lagoas, os termômetros estão registrando até 40°C no Inverno, com sensação térmica de 49°C. Só se fala no calorão e tempo muito seco na cidade. Tanto, que nesta quarta-feira (9), a umidade relativa do ar foi de 11%, a mais baixa de Mato Grosso do Sul.

Há previsão de chuva para o dia 17 de setembro no Estado. Isso por conta da transição com a nova estação: Primavera, que começa em 22 de setembro. Segundo os especialistas, a Primavera vai chegar mais úmida e finalmente trazendo um clima mais fresco.

Confira a reportagem abaixo: