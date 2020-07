TRêS LAGOAS Mesa Diretora propõe suspensão do recesso parlamentar Em decorrência da pandemia da Covid-19, vereadores vão suspender recesso de julho

6 JUL 2020 - 15h:28 Por Ana Cristina Santos

A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas vai colocar em votação na sessão desta terça-feira (7), projeto de lei que visa suspender o recesso parlamentar, previsto na Lei Orgânica do Município, pelo período de 18 a 31 de julho deste ano.

A justificativa é de que a pandemia da Covid-19 já gerou impactos significativos e expressivos na sociedade, notadamente no ponto de vista financeiro. Diante do caos vivenciado, segundo a mesa diretora, não há razão para a suspensão dos trabalhos, haja vista que as sessões estão sendo realizadas de forma virtual, seguindo os protocolos de saúde.

“Enquanto estivermos no enfrentando de uma crise humanitária de proporções mundiais o dever do poder público é atuar para minimizar os impactos que, porventura serão gerados. É necessário a continuidade dos trabalhos, no cumprimento integral do nosso dever coletivo de fiscalizar e, sobretudo, de mitigar os efeitos acarretados por essa pandemia”, diz um trecho do projeto.