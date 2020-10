ELEIÇÕES 2020 Mesários de Três Lagoas receberão auxílio alimentação por aplicativo O pagamento por meio digital resulta da parceria entre o Banco do Brasil e os Tribunais Regionais Eleitorais

27 OUT 2020 - 06h:35 Por Israel Espíndola

Os mesários de 23 estados nas eleições municipais de novembro receberão o auxílio-alimentação por meio do smartphone. O benefício será pago por meio do aplicativo do Banco do Brasil, carteira digital fornecida pelo Banco do Brasil. Em Três Lagoas 1.500 pessoas irão trabalhar diretamente nas eleições que acontece no dia 15 de novembro.

O pagamento por meio digital resulta da parceria entre o Banco do Brasil e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) dos 23 estados, os mesários de Mato Grosso do Sul também irão receber o benefício pelo app.

Caberá a cada TRE definir o valor e a data de pagamento do auxílio-alimentação. As condições de recebimento podem ser verificadas no site da Justiça Eleitoral de cada estado.

Para receber o auxílio-alimentação, os mesários deverão instalar o aplicativo, disponível nos sistemas operacionais Android e iOS, e cadastrar-se na Carteira bB. Cada TRE encaminhará aos mesários um código que será usado para resgatar o benefício na data indicada. O saldo disponível aparecerá na tela inicial do aplicativo.

As eleições municipais ocorrerão em 15 de novembro, com o segundo turno em 29 do mesmo mês. Ao todo, serão preenchidos 67,8 mil cargos públicos eletivos de prefeitos e vereadores. (Com informações Agência Brasil)