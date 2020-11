TRêS LAGOAS ‘Meta é fortalecer cada vez mais a classe dos produtores rurais’, diz presidente Kennides Martins é o novo presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas

3 NOV 2020 - 17h:30 Por Ana Cristina Santos

O Sindicato Rural de Três Lagoas tem nova diretoria, que tomou posse na semana passada. O presidente do sindicato, Kennides Martins, participou do Jornal RCN Notícias desta terça-feira (3), e falou do trabalho que deverá ser desenvolvido pela nova diretoria.

Kennides adiantou que a meta é continuar o trabalho que a diretoria passada estava desenvolvendo e implantar novos projetos com o objetivo de fortalecer cada vez mais a classe dos produtores rurais.

Adiantou que a meta é desmitificar de que o Sindicato Rural atende apenas os grandes produtores. Destacou que, os pequenos e médios produtores também são atendidos pela instituição e que a meta é desenvolver mais projetos voltados para a agricultura familiar.

Acompanhe a entrevista na integra