INDúSTRIA Metalfrio retoma atividades depois de parar um mês por causa da pandemia Fabricante de refrigeradores havia suspendido temporariamente a produção devido à queda na demanda do mercado

27 JUN 2020 - 10h:00 Por Ana Cristina Santos

AA empresa Metalfrio, uma das maiores fabricantes de refrigerados da América Latina, retomou suas atividades fabris na unidade de Três Lagoas neste mês. No dia 20 do mês passado, as atividades na fábrica foram suspensas temporariamente devido à queda na demanda, o que forçou a empresa adotar medidas de ajustes de sua capacidade produtiva. A paralisação temporária das atividades ocorreu em decorrência dos reflexos negativos ocasionados pela pandemia da Covid-19, que afetou o mundo.

“Informamos que após um período de 30 dias de suspensão das operações fabris, no dia 17 de junho voltamos às atividades na unidade Três Lagoas, tomando todas as medidas necessárias e exigidas por lei para manter nossos colaboradores em segurança contra a pandemia, nas dependências da Metalfrio” diz a empresa em nota enviada ao Jornal do Povo.

A retomada das atividades, no entanto, está sendo feita com a fábrica operando com capacidade reduzida - com parte dos funcionários em férias, ou por conta de banco de horas ou temporariamente afastados por fazerem parte dos grupos de risco. “A Metalfrio é líder de mercado em refrigeração comercial e temos a convicção de que, junto com todos os brasileiros, sairemos desta crise mais fortes e unidos”, ressalta a empresa.

A Metalfrio, no entanto, não deu mais detalhes da retomada, em termos da nova demanda de produção, e nem com quantos funcionários a fábrica passou a operar. A reportagem havia apurado que até o mês passado, antes de paralisar as atividades temporariamente a empresa tinha cerca de 900 funcionários. Em abril deste ano, a empresa demitiu cerca de 200 trabalhadores.

No mês passado a empresa havia informado de que tinha negociado previamente um acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores, passando a adotar a MP936/20 – ( a Medida Provisória que criou o benefício do Seguro Desemprego em formato de complemento de até 70% do salário para compensar reduções salariais aos trabalhadores).

A empresa está instalada no Distrito Industrial de Três Lagoas desde 2006, e já chegou a empregar mais de mil trabalhadores. Era uma das mais importantes e, que mais geravam empregos no Distrito Industrial.

Em 2008, a empresa investiu mais de R$ 22 milhões na expansão da fábrica de Três Lagoas, fazendo da unidade, uma referência dentro da indústria mundial de refrigeração comercial.

Com uma capacidade de produção de 1,5 milhão de unidades por ano, a Metalfrio está presente em praticamente todos os continentes, com quatro unidades industriais estrategicamente localizadas (Brasil, México, Rússia e Turquia), produzindo equipamentos com a mais avançada tecnologia e com uma estrutura de distribuição global em mais de 80 países.